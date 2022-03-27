اعتقال وزير عراقي سابق بتهمة القتل العمد في دهوك

2022/03/27 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتقلت مديرية شرطة دهوك، اليوم الاحد،

وزير الهجرة والمهجرين السابق "ديندار

نجمان دوسكي" بتهمة القتل العمد.

وقال مصدر أمني ان "شرطة دهوك أعتقلت

وزير الهجرة والمهجرين السابق "ديندار

نجمان دوسكي" وابن

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