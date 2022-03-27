2022/03/27 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب السابق حسن فدعم، اليوم الاحد، ان الكتل النيابية مازالت منشغلة بالاستحقاقات الانتخابية والمحاصصة واهملت معاناة المواطنين.وقال فدعم في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت هذه الدورة البرلمانية ناجحة او غير ناجحة او ادت مهامها حيث لا توجد بوادر الى الان عن ان هذا المجلس […]

ظهرت المقالة أهملت معاناة المواطن..



نائب سابق: الكتل النيابية منشغلة بالاستحقاقات الانتخابية والمحاصصة أولاً على ايرث نيوز.

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