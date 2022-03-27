من الدوحة.. مسؤول أمريكي يوضح لـCNN تطورات الاتفاق مع إيران والموقف من الحرس الثوري

2022/03/27 | 11:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران، روبرت مالي، إن الاتفاق النووي مع إيران "ليس قاب قوسين أو أدنى وليس حتميًا" بسبب القضايا المتبقية التي "تهم بشدة" الأطراف، وذلك في تصريح مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN على هامش منتدى الدوحة ي قطر.

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