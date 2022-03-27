2022/03/27 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانتحار منتسب في الحشد الشعبي بمنطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "منتسب في مديرية مقاومة الدروع/ الكتيبة الاولى بالحشد الشعبي، أطلق النار على نفسه بمنطقة الرأس".وأضاف، أنه "حسب ادعاء الناقلين من قبل طبابة الكتيبة فقد تبين ان الحادث عبارة عن انتحار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار منتسب بالحشد الشعبي في بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار منتسب بالحشد الشعبي في بغداد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).