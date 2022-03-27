2022/03/27 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانتحار منتسب في الحشد الشعبي بمنطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "منتسب في مديرية مقاومة الدروع/ الكتيبة الاولى بالحشد الشعبي، أطلق النار على نفسه بمنطقة الرأس".وأضاف، أنه "حسب ادعاء الناقلين من قبل طبابة الكتيبة فقد تبين ان الحادث عبارة عن انتحار".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار منتسب بالحشد الشعبي في بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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