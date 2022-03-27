واشنطن: العقوبات الأمريكية على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي

2022/03/27 | 11:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت واشنطن أن “العقوبات الأمريكية على الحرس الثوري الإيراني ستبقى، بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية”.وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي وخلال منتدى “الدوحة”، إن “الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعا للعقوبات بموجب القانون الأمريكي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما […]

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