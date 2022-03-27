 نينوى تعلن اعمار 17 مؤسسة صحية منذ التحرير

2022/03/27 | 11:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة نينوى، الاحد، عن إعمار 17 مؤسسة صحية في المحافظة خلال حملة الإعمار التي انطلقت بعد التحرير من سطوة تنظيم “داعش” الاجرامي.وقال مدير الصحة فلاح الطائي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “17 مستشفى دمرتها عصابات داعش الإرهابية في المحافظة خلال سطوتها الآثمة عليها، نجحت الملاكات المختصة في إعادة تأهيل بناها […]

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