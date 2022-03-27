الصدر: موعدنا الأربعاء مع من يلتحق مجددا لنزيح الفساد والتبعية

2022/03/27 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدمَ العودة لخلطة العطار، وقال إن حضور الجلسة أثبت أنه لامكان للمحاصصة والمضي نحو حكومة لا شرقية ولا غربية.

وثمن الصدر، في تغريدة حضور كل من تحالف إنقاذ الوطن، و امتداد، والجيل الجديد، وكذلك المستقلين وعدمَ خضوعهم لتهديد أو اغرائهم بترغيب، وقال إن الموعد يتجدد في الأربعاء لإزاحة الفساد والتبعية والتوافقية نحو حكومة أغلبية وطنية.

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