واشنطن: العقوبات على الحرس الثوري الايراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي

2022/03/27 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكّد المبعوث الاميركي الخاص لإيران روبرت مالي ،اليوم الأحد، أنّ عقوبات بلاده على الحرس الثوري الإيراني، ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال مالي في اليوم الثاني من مؤتمر “منتدى الدوحة” إن الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل كما هو بغض النظر عن الاتفاق.

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