طقس العراق: الأنواء تتوقع تصاعد الغبار خلال الأسبوع الحالي

2022/03/27 | 11:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

توقعت هيئة الأنواء الجوية، تصاعدًا للغبار خلال الأسبوع الحالي، فيما فصلت حالة الطقس للأيام المقبلة.

وقال بيان للهيئة، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحوًا مع قطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوًا إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، ولا تغير فيها في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان أنّ "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوًا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات بعموم البلاد".

وبين أنّ "طقس يوم الأربعاء سيكون صحوًا إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات بعموم البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحوًا كما يتصاعد الغبار في عدة أماكن في المنطقتي الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا إلى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلًا بعموم البلاد".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الاثنين وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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