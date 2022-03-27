2022/03/27 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت نهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال، استعدادات الجالية المصرية لمباراة مصر والسنغال المقبلة، في دور الإياب بالمرحلة النهائية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.وقالت سفيرة مصر بالسنغال في تصريحات تلفزيونية: “ملعب لقاء السنغال ومصر جاهز لاستضافة المباراة والأخبار المتداولة عن عدم جاهزيته غير صحيحة”.وأردفت خضر: “فندق إقامة الفراعنة قريب لملعب التدريب، […]

ظهرت المقالة قبل مواجهة الإياب..



سفيرة مصر في السنغال تتحدث عن فندق إقامة الفراعنة أولاً على ايرث نيوز.

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