2022/03/27 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني المنضوي في التحالف الثلاثي، صالح عمر، اليوم الأحد، أن التحالف الثلاثي مصر على عدم العودة للتوافق بتشكيل الحكومة.

وقال عضو الحزب، صالح عمر، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي مصر على ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية".

وأضاف، أن "جلسة الأربعاء المقبل، ستكون حاسمة كون هناك تحركا على عدد من النواب المستقلين والكتل لإكمال النصاب، والتصويت لصالح مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية"، مشدداً على أنه "لا عودة للتوافق في تشكيل الحكومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الثلاثي: لا عودة لـ"التوافق" والأربعاء المقبل يوم "الحسم") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الثلاثي: لا عودة لـ"التوافق" والأربعاء المقبل يوم "الحسم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).