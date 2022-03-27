النفط تعلن مجموع  الكميات والايرادات المتحققة لصادرات النفط الخام للشهر الماضي

2022/03/27 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن مجموع الكميات والايرادات المتحققة لصادرات النفط الخام لشهر شباط الماضي.

بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ، اطلعت عليها (بغداد اليوم) "بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (92) مليوناً و(790) الف و(173) برميلا ، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(809 ) مليونا و (162) الف دولار".

واشارت الى، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(314) الف و (828) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (1) مليون و(475) الف و(345) برميلا، مبينة، ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (94,936) دولاراً".

وأوضحت الإحصائية، ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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