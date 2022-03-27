ثلاثة حكّام عراقيين بدورة آسيوية في الكويت

2022/03/27 | 11:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعافتتحت، في دولة الكويت، اليوم الأحد، دورةُ المجلس الأولمبي الآسيوي الخاصة بالحكام المحاضرين والتي يشارك فيها 35 محاضراً وحكماً، ثلاثة منهم من العراق وهم محمد كاظم عرب ولؤي صبحي أديب وأحمد عبد الحسين. وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الدورة تتضمن محاضرات في تعديلاتِ القانون 2022 مع شرح آلية لمسات اليد، وستشهد الحصةُ المسائية من الدورة تدريبات عملية في ملعبِ الكويت الأولمبي، وحالات تخص التسلل وشرح تمركز الحكم المساعد". وأضاف أن" المحاضرات ستكون بإشراف كل من عبدالله بلوشي وخميس الكواري وعبد الرحمن عبدو من قطر ومحمد عرب وأحمد عبدالحسين، مدرب لياقة بدنية، ولؤي صبحي أديب محاضر فني من العراق". وتابع، أنَّ" الدورة شهدت مشاركة حكّام من البحرين والكويت وقطر ولبنان وسوريا والأردن، وحَكَمَات من الأردن وفلسطين وسوريا".

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