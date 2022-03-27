أمريكا قد توافق على إعطاء جرعة معززة إضافية ضد فيروس كورونا لمن هم فوق الـ50 عامًا

2022/03/27 | 12:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن تمنح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كبار السن خيار الحصول على جرعة معززة ثانية من لقاح "كوفيد-19"، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

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