2022/03/27 | 12:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد. القبض على متهمين سرقا 30 ألف دولار ومصوغات ذهبية بتسعة ملايين دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/27 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد. القبض على متهمين سرقا 30 ألف دولار ومصوغات ذهبية بتسعة ملايين دينار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد. القبض على متهمين سرقا 30 ألف دولار ومصوغات ذهبية بتسعة ملايين دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).