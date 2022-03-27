أبو رغيف يوجه بتلبية مطالب المواطنين التي ترد عبر حسابات وكالة الاستخبارات

2022/03/27 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الفريق أحمد أبو رغيف، اليوم الأحد، بمتابعة وتلبية المناشدات والطلبات التي ترد من المواطنين عبر الحسابات الرسمية للوكالة .

وذكر إعلام وكالة الاستخبارات، أن "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يتابع الطلبات و المناشدات التي ترد عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بالوكالة وكذلك على حساب تويتر".وأضاف البيان، أن "الوكيل أكد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم".

وشدد أبو رغيف وفق البيان "على العمل بشكل فوري وسريع لأي مناشدة خاصة الإنسانية منها، مؤكداً ان وكالة الاستخبارات تسعى جاهدة الى التواصل الدائم مع المواطنين والمنتسبين".

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