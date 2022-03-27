مانشستر يونايتد يكبد رونالدو خسارة فادحة

2022/03/27 | 12:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لخسارة مالية كبيرة خلال الموسم الحالي.ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن رونالدو خسر 5 ملايين إسترليني من راتبه مع الشياطين الحمر هذا الموسم، بسبب تدهور نتائج الفريق في مختلف البطولات.وأشارت إلى أن رونالدو، وافق على خفض راتبه بشكل كبير للانتقال من يوفنتوس إلى مانشستر […]

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