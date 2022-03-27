القاء القبض على عدد من المتهمين وضبط عجلات مخالفة في صلاح الدين

2022/03/27 | 12:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيام مديرية مرور المحافظة بفرض غرامات على ٥٥ عجلة.

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