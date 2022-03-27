خواطر (من دفتر يومياتي - مارس 2023) - طارق حجي

2022/03/27 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طارق_حجي هذه بعض فقرات "دفتر يومياتي" وكلها كُتبت خلال الأسبوعين الأخيرين من هذا الشهر (مارس 2022) :عن إحترامِ إرادةِ المرأةِ حتى لو كانت عاهرةً !أثناء دراستي للماچيستير فى القانون العام (1973/1971)درستُ قضيةً نظرتها محكمةُ النقضِ الفرنسيةيمكن تلخيصها فيما يلي :إتفق رجلٌ مع عاهرةٍ محترفة على لقاءٍ خاص ...



وقبل اللقاء أعطاها المقابلَ المالي الذى طلبتَه

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