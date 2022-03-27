الحلول لتخفيف جنون ارتفاع الأسعار إعادة النظر بارتفاع سعر صرف الدولار - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/27 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن مشكلة ارتفاع أسعار السلع والحاجيات وتأثيرها الكبير على الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود من المواطنين ليست جديدة حتى تتكرم الحكومة بتقديم منحة (مئة ألف دينار) لذوي الرواتب التي لا تتجاوز خمسمائة ألف دينار من الموظفين والمتقاعدين وغيرهم وإنما مرتبطة سابقاً برفع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي وجاءت الحرب الأوكرانية – الروسية وشحت السلع والمواد الغذائية أدت إلى رفع الأسعار لها وزادت ......





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