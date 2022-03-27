محمد معيط ..ده تكليف رئاسي - محمد حسين يونس

2022/03/27 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس هناك مثل شعبي شامي يقول (( إجا لعنا و جاب معو زعيط و معيط و نطاط الحيط ))..زعيط : تقال للرجل شديد البخل ..معيط : تقال للذى يبكى كثيرا او يبكى باستمرار ..نطاط الحيط : تقال للص الذى يقفز على الحوائط.الذين يديرون سياستنا المالية بعد تكن صندوزق النقد من رقابنا ..



لا يخرجون عن هؤلاء الثلاثة الذين خلدتهم الأمثلة علي مدى التاريخ القديم و الحديث ...



كنموذج للخيبة و الفشل ..و تبديد الثروة ..و ......





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