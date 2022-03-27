وزير الهجرة والمهجرين الأسبق يسلم نفسه للسلطات لاتهامه بجريمة قتل

2022/03/27 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شرطة محافظة دهوك ،اليوم الأحد، عن قيام وزير الهجرة والمهجرين الاسبق ديندار دوسكي بتسليم نفسه للسلطات على خلفية اتهامه بجريمة قتل.

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة هيمن سليمان ان دوسكي سلم نفسه للسلطات مع شخص آخر لاتهامهما مع شخص ثالث بجريمة قتل مبينا ان سبب الحادث يعود لشجار نجم عن خلافات على ملكية أراض في احدى القرى التابعة لناحية زاويته بمحافظة دهوك.

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