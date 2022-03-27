يار الله يتفقد قاطع عمليات سامراء ويطلع على الخطط الأمنية

2022/03/27 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلع وفد أمني رفيع المستوى برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يار الله ،اليوم الأحد، على خطط ملاحقة بقايا داعش الارهابي في صحراء سامراء.

وتفقد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله قاطع عمليات سامراء واطلع على آخر الخطط الامنية واجراءات الحماية التي وفرتها القطعات العسكرية والأمنية.

وأكد يار الله، ضرورة تحديث الخطط الامنية والعسكرية وتكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة بقايا داعش الإرهابي.

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