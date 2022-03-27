القبض على ٩ متهمين بقضايا مختلفة في ديالى

2022/03/27 | 12:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، عن القاء القبض على تسعة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة يرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من القاء القبض على تسعة مطلوبين للقضاء، خلال الممارسات الامنية لدوريات قسم شرطة الخالص، والمنصورية، وقرة تبة”.واضافت انه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية […]

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