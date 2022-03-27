2022/03/27 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الاطار التنسيقي اليوم الاحد، بانه فتح ابوابه امام الجميع للوصول الى تفاهم واضح بشان جلسة البرلمان المقبلة.وقال عضو الاطار محمد الزيادي لوكالة “ايرث نيوز” ان “الاطار فتح كل ابوابه من اجل الوصول الى اتفاق واضح لبحث حضور جلسة يوم الاربعاء، المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية” مبينا انه “لا يريد ان يقف […]

ظهرت المقالة بعد فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية..



الاطار التنسيقي يفتح ابوابه لهؤلاء أولاً على ايرث نيوز.

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