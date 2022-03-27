قيادي بالإطار التنسيقي يكشف مفاجأة في جلسة الاربعاء المقبل - عاجل

2022/03/27 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي، تركي العتبي، اليوم الاحد، عن مفاجأة في جلسة الاربعاء المقبل.

وقال العتبي، لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة يوم امس، اثبت قدرة وفعالية الاطار التنسيقي باعتباره الثلث الضامن في المعادلة السياسية العراقية الراهنة، وان محاولة اقصائه من قبل اي طرف سياسي مهمة غير ناجحة والدليل ما حدث أمس، رغم مراهنات البعض ورسائلهم الاستفزازية لكن الاطار بقي صامد ومتماسك".

واضاف، ان "وجود الاطار في الحكومة المقبلة ضرورة وطنية ذات بعد استراتيجي ولأسباب كثيرة"، لافتا الى ان "نتائج الامس اعطت رسائل للكثير من القوى والنواب المستقلين عن قدرة الثلث الضامن ومساراته الثابتة والواضحة".

وأكد، أنه "حال عقدت جلسة الاربعاء المقبل دون اي توافق سياسي ستؤدي الى ان يتحول الاطار الى نصف زائد واحد لان هناك قوى ونوابا سينضمون اليه من اجل دفع الامور للأمام والضغط باتجاه خلق توافقات تعالج الانسداد السياسي".

واشار الى أن "اعادة بناء البيت الشيعي المكون الأكبر في العراق ودخوله في تكتل موحد في بناء وتشكيل الحكومة ضرورة وطنية"، لافتا الى ان "أي محاولات لتشكيل حكومة بدون الاطار لا تخدم المصلحة الوطنية".

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