قيادي بالإطار التنسيقي يكشف مفاجأة في جلسة الاربعاء المقبل

2022/03/27 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في الاطار التنسيقي، تركي

العتبي، اليوم الاحد، عن مفاجأة في جلسة

الاربعاء المقبل.

وقال العتبي، إن "جلسة يوم امس، اثبت

قدرة وفعالية الاطار التنسيقي باعتباره

الثلث الضامن في المعادلة السياسي

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