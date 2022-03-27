«الاستخبارات العراقية» تداهم وكرا لتنظيم «داعش» في الأنبار

2022/03/27 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق،

اليوم الأحد 27 مارس، ضبط عبوات ومواد

تفجير بداخل وكر لعصابات تنظيم "داعش"

جنوبي "الرطبة" بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان صحفي "أن

استخبارات الفرقة الخامسة تمك

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