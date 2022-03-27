بالصور:تظاهرة ليلية وسط كربلاء بعد تأجيل مباراة ناديي كربلاء والناصريه من قبل اتحاد الكره واتهامات بتدخل جهات سياسيه بالمباراة

2022/03/27 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت تظاهرة ليلية مساء امس في كربلاء

بسبب تأجيل مباراة نادي كربلاء مع نادي

الناصريه من قبل اتحاد الكره وتدخل جهات

سياسيه حزبية

وانتشرت صورا في مواقع التواصل

الاجتماعي للوقفة الاحتجاجية لشباب

كربلاء ت

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