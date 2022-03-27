2022/03/27 | 12:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش الروسي، الأحد، شن ضربات على مستودعات الوقود في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا وخارج كييف، قائلا إنه استهدف إمدادات الوقود للقوات الأوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الروسي يكشف ما استهدفه في لفيف غرب أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الروسي يكشف ما استهدفه في لفيف غرب أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).