لا داعي للإساءة والتنمر.. نائب مستقل: لم نتهم التحالف الثلاثي بالتبعية عندما قاطع الجلسة الاولى

2022/03/27 | 12:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب المستقل مصطفى سند، اليوم الاثنين، انه لم يتم اتهام التحالف الثلاثي بالتبعية عندما تمت مقاطعة جلسة البرلمان في السابع من شباط الماضي.وقال سند في منشور على فيسبوك ارفق معه صورة لقاعة البرلمان وهي خالية من النواب ان “هذه الصورة في جلسة يوم ٧-٢-٢٠٢٢ عندما حضرنا وعدد قليل من النواب وسط […]

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نائب مستقل: لم نتهم التحالف الثلاثي بالتبعية عندما قاطع الجلسة الاولى أولاً على ايرث نيوز.

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