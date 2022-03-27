تحليل السموم يكشف سبب وفاة عضو

2022/03/27 | 12:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المدعي العام الكولومبي السبت أن عازف الدرامز في فرقة "فو فايترز" تايلور هوكينز تناول الحشيشة والأفيون ومضادات الاكتئاب عشية وفاته ليلة الجمعة، في أحد فنادق بوغوتا.

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