2022/03/27 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، عن تسجيل ادنى معدل يومي للاصابات بفيروس كورونا منذ 18 شهر.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "فرق ديالى الصحية اجرت اختبارات لـ82 من حالات الاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية وتبين بان حالتين فقط مصابة في معدل يومي هو الادنى على مدار 18 شهر".

واضاف العزاوي، ان "ديالى لم تسجل اي وفاة بفيروس كورونا منذ اسبوع فيما بلغت حالات الشفاء 10 خلال الساعات الماضية".

واشار الى ان" اجمالي الاصابات التراكمية بلغت 83152 اصابة والشفاء 81862 حالة والوفيات 585 حالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل ادنى معدل يومي للاصابات بكورونا منذ 18 شهرا في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل ادنى معدل يومي للاصابات بكورونا منذ 18 شهرا في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).