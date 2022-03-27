نجحت الضغوطات فغابت التفسيرات !

2022/03/27 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

مسرحية بائسة وفقيرة نصاً وتمثيلاً

واخراجاً ، مسرحية اسمها ( مباراة

كربلاء والناصرية) ، مسرحية قدمها لنا

اتحاد الكرة العراقي ولجنة مسابقاته ،

من اوصل امور مسابقة دوري الدرجة الا

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