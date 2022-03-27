2022/03/27 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع نظَّمت كلية الطب في جامعة ميسان، اليوم الخميس، معرضاً للكتاب بمشاركة عدد من المكاتب ودور النشر والطباعة. وقال مدير إعلام جامعة ميسان ليث صبار الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كلية الطب نظمت بالتعاون مع مكتبة عرَّاب الأدب معرضاً للكتاب في حدائق الكلية بمشاركة عدد من المكاتب ودور النشر والطلبة"، مبيناً، أن "المعرض تضمن أكثر من 500 كتاب منها المصادر العلمية والثقافية والدينية والأدبية والكثير من الكتب المتنوعة".وأضاف أن "هذا المعرض يعد ضمن النشاطات التي تحث الطالب على القراءة وتعزيز حب الاطلاع والتثقيف لكونها تصب في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات".وأوضح الكعبي أن "الهدف من المعرض، نشر المعرفة والثقافة العامة لدى الطلبة والتي تُحبب لهم القراءة مما تجعلهم قادرين على التعامل مع البيئة الخارجية التي تتقدم يومياً"، مشيراً الى انه "رغم تطور التكنولوجيا وظهور الكثير من مصادر القراءة الإلكترونية, إلا أن الكتاب ما زال يحتفظ بقيمتهُ ومتعتهُ الخاصة".ولفت الى أن "المعرض خلص إلى الدعوة لإقامة مثل هذه الأنشطة في الجامعة من اجل أثراء الطالب بكل ما هو جديد من النتاجات العلمية والثقافية الحديثة التي تفتح أمامه مجالات واسعة من المعرفة لينهل منها ما هو مفيد ونافع في مسيرته العلمية".

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