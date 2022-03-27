يوفنتوس يتراجع عن ضم محمد صلاح ويتجه لنجم مانشستر سيتي

2022/03/27 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن يوفنتوس الإيطالي قرر التراجع عن فكرة ضم محمد صلاح نجم ليفربول، وتحويل أنظاره إلى البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي.وأكدت صحيفة “لاغازيتا” الإيطالية، أن يوفنتوس يتطلع لضم اللاعب البرازيلي البالغ 24 عاما، الذي ارتبط بالتعاقد معه خلال الصيف الماضي ولكن لم يتمكن من ذلك.يوفنتوس […]

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