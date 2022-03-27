هل نشهد سباق تسلح نووي؟.. وخبيرة: يتوقف ذلك على نتيجة حرب أوكرانيا

2022/03/27 | 13:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN، حذرت ماريانا بودجيرين ، الخبيرة النووية وزميلة الأبحاث بجامعة هارفارد ، من التداعيات الأوسع للغزو العسكري الروسي على الصراع العالمي، وقالت في معرض ردها على سؤال الزميل، مايكل سميركونيش حول مخاوف من اندلاع سباق تسلح نووي، إن ذلك سيتوقف على نصر أو هزيمة أوكرانيا في الحرب.

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