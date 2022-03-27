الضاري: قرارنا بعد المشاركة بجلسة انتخاب الرئيس كان صحيحا وناضجا

2022/03/27 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الشيخ جمال الضاري ،اليوم الأحد، ان عدم المشاركة بجلسة النواب المتعلقة بانتخاب رئيس الجهمورية كان ناضجاً وصحيحاً.

وقال الضاري في تدوينة له على منصة تويتر، “إن قرارنا بعدم المشاركة بجلسة مجلس النواب كان ناضجاً وصحيحاً،ويكفينا أن أياً من قطبي الصراع لم يضعنا ضمن اتباعه فبقينا مستقلين بعيدين عن الاستقطاب،لا نخشى من تهديد ولا نطمع بمغانم.

وأضاف،”تقديرنا منذ البداية أن العملية السياسية لن تمضي وخدمة الشعب لن تتحقق بصرعات عدمية.

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