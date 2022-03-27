الاصدار الجديد لآبل يتيح استخدام الكمامة ككلمة مرور لفتح ايفون

2022/03/27 | 13:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن هذه الخاصية لأول مرة باعتبارها جزء من نظام التشغيل ماك أو إس مونتيري.

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