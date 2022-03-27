إريكسن بعد هدفه في هولندا: أشعر بأني أصبحت لاعب كرة قدم مرة أخرى

2022/03/27 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب كريستيان إريكسن عن سعادته بعد تسجيله في أول ظهور له منذ فترة بعيدة مع منتخب الدنمارك، وذلك رغم خسارة بلاده أمام هولندا 2 /4 مساء السبت في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما.

وأكد إريكسن أنه “شعر بأنه أصبح لاعب كرة قدم مرة أخرى”.

وبعد دقيقتين فقط من مشاركته كبديل أمام هولندا سجل إريكسن الهدف الثاني للمنتخب الدنماركي، في أول ظهور له منذ 287 يوما.

وكان بمقدور إريكسن أن يحرز هدفا ثانيا لكن تسديدته ارتطمت بالهيكل الخارجي للمرمى.

وقال إريكسن لشبكة “إن أو إس” الهولندية “شعرت بأنني لاعب كرة قدم مرة أخرى، لقد غبت عن الساحة الدولية منذ فترة طويلة”.

وأضاف “سعيد للغاية بالعودة، وأيضا بالتسجيل، هذا يمنحني شعورا رائعا، كنت أتطلع لهذا الأمر”.

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