ميدفيديف يطيح بموراي ويبلغ الدوار الثالث من بطولة ميامي المفتوحة

2022/03/27 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، فوزاً سهلاً على البريطاني آندي موراي، ليتأهل لثالث أدوار بطولة ميامي المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة.

واستطاع ميدفيديف، المرشح الأول للفوز باللقب، أن يهزم موراي بنتيجة 6-4 و6-2 في ساعة و29 دقيقة.

ويلتقي ميدفيديف في الدور الثالث بالإسباني بدرو مارتينيز الذي أطاح بالتشيلي كريستيان جارين بنتيجة 7-6 (7-2) و6-2.

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