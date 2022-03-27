اليكتي يتهم البارتي بالاستحواذ على مناصب الإقليم السيادية وإبعاده عن المناصب الاتحادية

2022/03/27 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، الحزب الديمقراطي بالاستحواذ على مناصب الاقليم السيادية وإبعاده عن المناصب الاتحادية.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني، غياث السورجي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مسؤولية تمرير الحكومة تقع على عاتق البيت الشيعي اولاً"، مبينا أنه "إذا ما استمر الانسداد السياسي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري فمن الصعب تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف السورجي، أن "أبواب الحوار داخل البيت الكردي مازالت مفتوحة إلا أن الاتحاد الوطني مصر على ترشيح برهم صالح"، متهما الحزب الديمقراطي بـ"الاستحواذ على المناصب السيادية داخل الإقليم في الوقت الذي ينوي أن يبعد الاتحاد عن المناصب في بغداد رغم وجود اتفاقات وتفاهمات كردية سابقة بأن رئيس الجمهورية الاتحادي من حصة الاتحاد".

وتابع، أن "الحزب الديمقراطي يسعى للضفر بالمنصب رغم استحواذه على منصبي رئيس الإقليم ورئيس الوزراء ايضا".

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