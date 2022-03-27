حراس أمنيون يغلقون مستودع الناصرية النفطي

2022/03/27 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اغلق عدد من الحرس الأمنيين، اليوم الاحد، مستودع الناصرية النفطي للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "العشرات من الحراس الأمنيين أغلقوا مستودع الناصرية النفطي للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، بعد خدمة لهم أكثر من عشر سنوات ضمن العقود".

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