2022/03/27 | 13:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحادية: العثور على صاروخ كَراد وصواريخ قاذفة RBG7 في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/27 | 13:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية: العثور على صاروخ كَراد وصواريخ قاذفة RBG7 في كركوك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية: العثور على صاروخ كَراد وصواريخ قاذفة RBG7 في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).