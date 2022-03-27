جبار جودي يكشف محاولات للهيمنة على نقابة الفنّانين العراقيين

2022/03/27 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد نقيب الفنانين العراقيين جبار

جودي في تصريحات لـ"النهار العربي"،

احتكامه إلى القانون في خلافه مع وزير

الثقافة حسن ناظم.

وقال: "هناك قانون وقضاء نلجأ إليهما في

وجه التعنت الكبير والمحاولات لفرض

ال

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