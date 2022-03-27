مدرّب سلّة الشرطة: فريقنا رقم صعب وهدفنا لقب الدوري

2022/03/27 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمارأكَّد مدرِّب نادي الشرطة بكرة السلَّة علي فرحان، أنَّ فريقه أثبت خلال المباريات الأخيرة انه رقم صعب رغم التعثرات التي تعرض لها في بداية الموسم.وقال فرحان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" الفوز الذي حققه الفريق يوم امس على حساب نادي دجلة في الدوري الممتاز هو نتاج عمل جماعي خلال موسم كامل "، مبيناً، أنَّ " اللاعبين عكسوا الصورة الحقيقية لسلة القيثارة الخضراء من خلال المستوى الفني واللعب المتناسق، والفارق الكبير الذي حصل في المباراة هو احكام قبضة الدفاع بطريقة متميزة".واضاف فرحان، أنَّ" اللاعبين طبَّقوا ما طلب منهم من الجهاز الفني وتم اجتياز الكبوات والاخطاء التي عانينا منها في بداية الموسم الحالي"، لافتاً الى أنَّ" فريق الشرطة اثبت من خلال هذه الفترة انه رقم صعب بالرغم من التعثرات التي حدثت في بداية الموسم، ولكن بتفاني اللاعبين وجهودهم وتكاتف الجهازين الفني والاداري وضعنا قدمَاً في (الفاينل) والجميع عازم على تحقيق نتيجة ايجابية والتتويج بالقب الموسم الحالي".

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