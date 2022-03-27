2022/03/27 | 13:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل شبكة CNN يتحدث إلى مرضى داخل مستشفى للأطفال تم تحويله إلى ملجأ مؤقت ضد القنابل.إحدى المرضى، ميلينا أورالوفا، هي فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا أصيبت برصاص في وجهها من قبل جنود روس أثناء محاولتها الهروب من مدينة ماريوبول الأوكرانية مع والدتها وجدتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل CNN داخل مستشفى للأطفال بأوكرانيا..هذا ما قالته والدة طفلة أصيبت برصاصة في وجهها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل CNN داخل مستشفى للأطفال بأوكرانيا..هذا ما قالته والدة طفلة أصيبت برصاصة في وجهها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).