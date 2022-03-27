2022/03/27 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس منطقة لوغانسك الانفصالية الأوكرانية، الأحد، إنه قد يجري استفتاء على الانضمام لروسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الانضمام إلى روسيا".. تصعيد من زعيم الانفصاليين في لوهانسك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الانضمام إلى روسيا".. تصعيد من زعيم الانفصاليين في لوهانسك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).