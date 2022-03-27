إقبال كبير وغير مسبوق على تذاكر مباراة الجزائر والكاميرون

2022/03/27 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام الآلاف من أنصار المنتخب الجزائري، بالاحتشاد أمام محيط ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، من أجل اقتناء تذاكر مباراة المحاربين، ضد المنتخب الكاميروني، هذا الأربعاء، في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم.

وحضر ما يقارب 20 الف مناصر للمنتخب بمحيط الملعب في ساعات مبكرة من صباح اليوم، لضمان الحصول على تذكرة، لكن محاولات كثير منهم باءت بالفشل بسبب عدد التذاكر المحدود.

ووقفت الجماهير الجزائرية في طابور طويل، امتد لأطول من كيلومترين، عن أكشاك ملعب تشاكر.

وحشدت مصالح الأمن الجزائري، المئات من وحداتها، من أجل تأمين عملية اقتناء التذاكر، وضمان سيرها في أفضل الظروف.

وشهدت عملية بيع التذاكر، أمس السبت، مناوشات بالجملة بين الأنصار، ما أضطر مصالح الأمن إلى التدخل بحزم، حيث قامت بتفريق الجماهير، باستخدام شاحنات الماء، ووحدات التدخل، ومكافحة الشغب.

وانتهى لقاء الذهاب في الكاميرون بتفوق الجزائر بهدف نظيف.

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