نائب كردي: اغلب بنوك كردستان تعود لمسؤولين متنفذين وتفتقد للاعتماد الخارجي 



نائب كردي: اغلب بنوك كردستان تعود لمسؤولين متنفذين وتفتقد للاعتماد الخارجي 
2022/03/27 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   المعلومة/بغداد..

كشف عضو مجلس النواب السابق عن محافظة السليمانية محمد كياني، الأحد، عن عائدية غالبية البنوك في إقليم كردستان العراق الى مسؤولين متنفذين.

وقال كياني في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “ليس بإمكان المتقاعدين في كردستان الحصول على الكي كارد والماستر كارد”، مشيرا إلى أن “أغلب البنوك في كردستان تعود لمسؤولين متنفذين”.

وأضاف كياني، […]

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