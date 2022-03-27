نائب كردي: اغلب بنوك كردستان تعود لمسؤولين متنفذين وتفتقد للاعتماد الخارجي 

2022/03/27 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس النواب السابق عن محافظة السليمانية محمد كياني، الأحد، عن عائدية غالبية البنوك في إقليم كردستان العراق الى مسؤولين متنفذين.وقال كياني في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “ليس بإمكان المتقاعدين في كردستان الحصول على الكي كارد والماستر كارد”، مشيرا إلى أن “أغلب البنوك في كردستان تعود لمسؤولين متنفذين”.وأضاف كياني، […]

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