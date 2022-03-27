2022/03/27 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف عضو مجلس النواب السابق عن محافظة السليمانية محمد كياني، الأحد، عن عائدية غالبية البنوك في إقليم كردستان العراق الى مسؤولين متنفذين.
وقال كياني في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “ليس بإمكان المتقاعدين في كردستان الحصول على الكي كارد والماستر كارد”، مشيرا إلى أن “أغلب البنوك في كردستان تعود لمسؤولين متنفذين”.
وأضاف كياني، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي: اغلب بنوك كردستان تعود لمسؤولين متنفذين وتفتقد للاعتماد الخارجي ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف عضو مجلس النواب السابق عن محافظة السليمانية محمد كياني، الأحد، عن عائدية غالبية البنوك في إقليم كردستان العراق الى مسؤولين متنفذين.
وقال كياني في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “ليس بإمكان المتقاعدين في كردستان الحصول على الكي كارد والماستر كارد”، مشيرا إلى أن “أغلب البنوك في كردستان تعود لمسؤولين متنفذين”.
وأضاف كياني، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي: اغلب بنوك كردستان تعود لمسؤولين متنفذين وتفتقد للاعتماد الخارجي ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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